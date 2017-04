Les primàries del PSOE, en marxa

La candidatura de la presidenta andalusa, Susana Díaz, a les primàries per liderar el PSOE ha recaptat 100.296 euros d'aportacions de particulars a través del compte corrent habilitat a l'efecte pel partit el passat 15 de març. La xifra aconseguida per Díaz és similar a la d'una mica més de 100.000 euros aconseguida per l'exsecretari general Pedro Sánchez amb la plataforma de «crowdfunding» que va mantenir oberta durant el mes de març, després del que es va acollir al sistema de comptes corrents de titularitat compartida amb Ferraz, que va establir la gestora, mitjançant el qual ha aconseguit altres 35.000 euros en les darreres dues setmanes.



La presidenta andalusa i l'exlehendakari Patxi López van formalitzar les seves precandidatures a la Secretaria General del PSOE defensant projectes integradors, enganxats a les essències socialistes i que serveixin per transformar la societat i guanyar eleccions. Van ser els primers a comunicar al partit la seva disposició a demanar el 5% d'avals necessaris (uns 9.000) per competir a les primàries. Avui ho farà Pedro Sánchez, a tres dies perquè comenci el termini per a això, que acabarà el 4 de maig.



Les primàries pel lideratge del PSOE es van activar així oficialment, després de tres mesos de precampanya oficiosa de la qual l'equip de Sánchez i el de López van oferir balanços satisfactoris.



En nom de Susana Díaz, van acudir a Ferraz el diputat basc Eduardo Madina i la secretària d'Organització d'Aragó, Pilar Alegría, i ho van fer assegurant que la seva proposta «no competeix contra ningú ni va contra ningú», però que en ella es pot reconèixer «al cent per cent» el Partit Socialista. Madina va qualificar el projecte de la presidenta andalusa d'«integrador, sòlid i coherent» i va destacar que busca el «retrobament amb unes sigles centenàries» i amb el «significat ideològic socialista», que té una vocació de majories per transformar el país.



Per la seva banda, Patxi López va insistir que la seva és la candidatura de la «unitat» i que el seu projecte de socialisme «exigent» i «autònom» va dirigit a guanyar a la dreta sense pactar amb una «esquerra irreal», en al·lusió a Podem.



Petició d'integració



L'exlehendakari, que es va comprometre, si guanya, a integrar els equips dels seus adversaris, va demanar-los reciprocitat també a ells, després d'assenyalar que hi ha milers de socialistes que volen superar «aquests mesos de dolor i confrontació» i que el PSOE torni a ocupar el lloc que li correspon, liderant una majoria progressista que derroti el PP.



Pedro Sánchez va assegurar que amb la seva candidatura pretén que el seu partit «reneixi» i «torni a liderar l'esquerra», així com va advertir que, en canvi, si guanya Susana Díaz, passarà a ser la tercera força política. «El PSOE es juga en aquestes primàries ser primera força o tercera», va afirmar Sánchez en una entrevista a Telecinco, en què va destacar que «totes les enquestes» reflecteixen que els seus votants prefereixen «de manera aclaparadora» l'opció que ell representa a la d'altres candidatures. També va assenyalar que la presidenta andalusa i ell representen «dos models diferents, però no antagònics», és a dir, que «poden conviure» dins del PSOE.