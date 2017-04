Quant costa una Primera Comunió

La celebració de la primera comunió pot arribar a superar els 8.000 euros de mitjana entre vestuari, complements i banquet, al que cal afegir el cost que suposa per als familiars pels regals, el vestuari o la perruqueria, segons la Unió de Consumidors.

Així es desprèn d'un estudi elaborat per aquesta organització, que reflecteix que aquest acte religiós s'ha convertit en un acte social que en ocasions suposa un endeutament important per a moltes famílies.

Els preparatius comencen amb força antelació, amb l'elecció del vestit dels protagonistes, que en el cas de les nenes pot costar de mitjana 480 euros, tot i que hi ha opcions des dels 96 als 1.235 euros, mentre que es pot llogar per uns 60 euros, segons un comunicat de la Unió de Consumidors.

Els complements de les nenes com diadema, flors o llaç van des dels 9,90 als 59,95 euros, i si ho acompanya amb can can i guants la mitjana és de 61 euros. Les sabates, la muda i els mitjons, suposen altres 59,89 euros.

En el cas dels nens, el vestit d'almirall està per uns 270 euros, tot i que pot arribar fins als 350 euros, mentre que el vestit de mariner suposa 220 euros de mitjana, i un vestit jaqueta uns 270 euros, als quals cal afegir el cost de les sabates, muda i mitjons.

Altres complements, com el rellotge, la polsera, la cadena o una creu, poden costar entre 273 i 678 euros.



El banquet, l'apartat més car

L'apartat més car és el banquet, que se sol encarregar en un restaurant, i que per a uns 65 convidats té un cost mitjà de 3.186 euros de mitjana, amb menús que oscil·len entre els 42 i els 77 euros.

Altres despeses de la primera comunió són el reportatge fotogràfic, o el servei addicional d'animació per divertir els nens, que cada any augmenta.

La Unió de Consumidors recomana elaborar un pressupost d'acord amb les possibilitats econòmiques familiars i cenyir-se a ell tot el possible, per evitar excessos i endeutaments innecessaris, així com no deixar-se influir "pels reclams publicitaris ni pel consumisme cada vegada més present en aquest tipus de celebracions".

Altres consells són valorar la relació qualitat-preu en tots els productes i serveis; comparar preus en diverses botigues per adquirir cada article on sigui més econòmic i no fer tota la compra en un mateix establiment, i no recórrer a crèdits ràpids, ja que augmentaran l'endeutament familiar.

Finalment, recomana reservar el banquet amb antelació, ja que així hi haurà més possibilitats d'elecció i de trobar un preu més assequible.