Xisco Gràcia: "Vaig arribar a pensar que no em trobarien"

L'espeleòleg Francesc Gràcia, rescatat a la mitjanit d'ahir després de passar més de dos dies a l'interior d'una cova de molt difícil accés en el terme municipal de Manacor, ha confessat que va arribar a pensar que el seu company, Guillem Mascaró, no havia aconseguit sortir a l'exterior i informar sobre el lloc on estava atrapat. "Vaig perdre la noció del temps, creia que havien passat uns cinc dies, massa temps, així que creia que Guillem no havia pogut sortir i no podrien donar amb mi".





Moment de l'arribada de Xisco Gràcia a l'exterior de la Cova de Sa Piqueta #Manacor pic.twitter.com/Q2yhgM48HT „ 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 17 d´abril de 2017

No va estar perdut

En una entrevista concedida aquest migdia a la cadena Ser,. "Tractava d'estalviar la pica de la llanterna, així que només la encenia per beure aigua del llac i per a orinar. Però, com llums o bombolles, i pensava que ja venien a rescatar-me, i quan no arribaven, em desanimava ".Tant"Sabíem perfectament on era, que era la gruta en la qual li havia deixat", ha dit Mascaró. "El problema era arribar-hi, perquè l'aigua estava molt tèrbola, era com bussejar en un bol de cacau".. Ha comentat que es troba bé físicament i disposat a tornar a explorar aquestes grutes. "Quan surts se't passa tot. Conèixer la Malllorca subterrània és una feina important. La vida continua i cal seguir endavant", ha conclòs.