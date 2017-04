Air Canada separa un nen de la seva família i el deixa a terra per «overbooking»

Després de la polèmica provocada pel passatger expulsat amb violència d'un avió de United la setmana passada, ara ha estat la companyia Air Canada la que ha protagonitzat un nou incident en deixar a terra un nen de deu anys, separant-lo de la seva família, per overbooking.



Air Canada ja s'ha disculpat amb la família i, segons va afirmar el pare del nen, els ha ofert una indemnització per compensar els problemes ocasionats. Brett Doyle va explicar com li va resultar impossible que el seu fill gran pogués ni tan sols facturar, ja que quan van arribar a l'aeroport ja li van comunicar que no hi havia seient per al nen.



La família es disposava a agafar un vol des de Charlottetown a Mont-real (Canadà), des d'on tenien previst anar-se'n de vacances a Costa Rica el mes passat. Quan a Charlottetown els van dir que no hi havia vol disponible, aquesta família de quatre membres va conduir directament fins a Montreal. La seva sorpresa va arribar en assabentar-se que els havien cancel·lat el vol. Tot i això, la família va aconseguir arribar a Costa Rica.



«Vaig pensar que era una broma, que hi havia càmeres ocultes o alguna cosa així», explicava Doyle, tot afegint que al març es va posar en contacte amb Air Canada i que des de la companyia només li van oferir una disculpa i un val de viatge de 1.744,30 euros. Un portaveu d'Air Canada va assenyalar que «estem investigant què ha sortit malament i ja ens hem disculpat amb la família».