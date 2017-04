La comissió del Congrés que investiga Fernández Díaz es bloqueja

Els treballs de la Comissió del Congrés que investiga el suposat ús polític dels mitjans del Ministeri d'Interior en l'etapa de Jorge Fernández Díaz s'han bloquejat, no hi haurà nous compareixents de moment i prolonga la seva tasca fins al desembre, sense que s'hagi fixat data per a la propera reunió. Després d'una reunió «animada», com la va definir el president de la Comissió, Mikel Legarda, del PNB, la trobada va concloure sense cap acord i amb retrets mutus entre els grups, que es van culpar els uns als altres de boicotejar la continuació dels treballs.



Sense que hagi quedat clara la responsabilitat de cadascú en aquest bloqueig, el cert és que el que en principi semblava possible que s'acordés la compareixença -a petició de PSOE i Ciutadans- de l'exdirector general de la Policia Ignacio Cosidó, tampoc va sortir endavant, i menys la dels membres de la coneguda com a «policia política».



Així les coses, l'únic que sembla clar és que la Comissió continuarà fins al desembre i que s'esperarà a la informació que han d'aportar els diferents organismes, com el Ministeri d'Interior o l'Oficina Antifrau de Catalunya. Documents que tornaran a exigir els lletrats de la Comissió perquè, segons Legarda, els rebuts són «escassíssims». Després, vindria, si arriba, una segona fase: la de petició de compareixences. Impulsada pel PSOE i els nacionalistes catalans i bascos, la Comissió es va crear arran de la difusió de les converses, gravades per no se sap qui ni com, de Fernández Díaz i De Alfonso, en les quals parlaven de possibles investigacions a dirigents d'ERC i CDC implicats en el procés sobiranista.