Criden a declarar per terrorisme a un nadó de tres mesos

Formulari per entrar als EUA.

Formulari per entrar als EUA. Getty Images

Harvey Kenyon-Cairns, un nadó de tres mesos de Londres, va ser cridat a declarar per terrorisme a l'ambaixada dels Estats Units a Londres, a causa d'un error que va cometre el seu avi quan anaven a embarcar en un avió amb destinació a la ciutat nord-americana de Orlando.

Segons informa The Guardian, l'avi es va equivocar en omplir el formulari del petit per obtenir el visat i poder entrar als EUA. L'home va respondre 'sí' a la pregunta sobre si el sol·licitant havia participat en activitats terroristes, espionatge o genocidi.

A causa d'aquest error, el visat va ser rebutjat i Harvey va ser traslladat a l'ambaixada per sotmetre a una sèrie de preguntes sobre la seva presumpta activitat terrorista. L'interrogatori va durar 10 hores.

"Harvey es va portar bé durant l'entrevista i no va plorar ni una vegada", ha fet broma Paul Kenyon, l'avi, que va criticar que no s'adonessin que va ser un error i que un nadó de tres mesos "no pot fer mal a ningú".

La pífia li va sortir cara a Kenyon, ja que va haver de pagar 3.500 euros més perquè el visat del nen no va arribar a temps.