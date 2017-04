Desarticulen una xarxa que distribuïa pornografia infantil per Whatsapp

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Interpol i Europol, ha desmantellat la primera i major xarxa internacional de distribució de pornografia infantil a través de WhatsApp, en una operació en la qual han estat analitzats 96 xat d'abusos sexuals a nens i detingudes 39 persones, 17 d'elles a Espanya. L'operació, anomenada Tantalio, és la primera d'àmbit internacional contra la pornografia infantil amb l'ús d'aquesta aplicació de missatgeria de mòbil, i han estat investigats a 18 països 136 usuaris d'aquests grups pedòfils, des dels quals es van distribuir 360.000 arxius de fotos i vídeos.



«Són imatges denigrants per a la dignitat humana», en paraules del comissari en cap de la Brigada Central d'Investigació Tecnològica de la Policia Nacional, Rafael Pérez, qui després de veure alguns d'aquests arxius d'abusos sexuals va afegir que «fan posar els pèls de punta». El comissari en cap va detallar que les víctimes, que encara no han estat identificades, tenen entre els dos o tres mesos i els vuit anys.



En total, han estat detingudes 39 persones, de les quals 17 a Espanya (tres estan a la presó), 6 a Colòmbia, 4 a Itàlia, dos a Alemanya, tres a Bolívia, dos a Costa Rica, dos al Paraguai, una a Xile, una al Salvador i una altra a Portugal. Dels 17 arrestats a Espanya, la majoria tenen entorn dels 40 anys, excepte una persona amb 71 anys. Gairebé tots, a més, estan aturats i viuen amb els seus pares, llevat de dos homes que treballen en serveis socials esportius amb menors.



Entre els detinguts, el cap de grup responsable de l'operació a Espanya, Ángel Sánchez, va destacar la d'una persona a Lugo, a la qual va confiscar divers material escrit en què consten relacions sexuals amb menors des de fa vint anys, si bé encara no s'ha certificat si va gravar aquells abusos i si aquests van ser distribuïts en algun d'aquests grups.



Els grups van ser batejats amb noms com «CP» (Change Phorno), «Calent de nens» o «Pedofília», es regien amb criteris de permanència, expulsió i ingrés determinats i, com la resta de xats normals, podien arribar a tenir fins a 250 participants.