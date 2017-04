Detenen un home per retenir il·legalment l'empleada de la llar

Un home de 40 anys, veí de Burgos, va ser detingut acusat de detenció il·legal i agressió sexual contra una treballadora de la llar que acabava de contractar. A primera hora de la tarda del passat 12 d'abril, el 091 va rebre una trucada sobre una discussió entre un home i una dona a la via pública. En arribar la patrulla policial, un home va reconèixer als agents que havia retingut al seu habitatge una dona quan aquesta havia anat a recollir les seves pertinences, al·legant que ho havia fet fins que complís el contracte que havien acordat, ja que l'havia contractat dies abans com a empleada de la llar. Per la seva banda, la dona va manifestar que quan havia intentat sortir de l'habitatge l'home li ho havia impedit i havia tancat la porta amb clau.