Detenen els pares d'un nen de 4 anys ingressat en ser maltractat

Un nen de quatre anys, d'origen xinès, va haver de ser ingressat la setmana passada a l'Hospital General Universitari d'Albacete pels danys que patia pel maltractament dels seus pares adoptius, que van ser detinguts. El menor va sortir ahir del coma i evoluciona favorablement.



El jutjat d'Instrucció número 2 d'Almansa instrueix les diligències i investiga totes les circumstàncies per poder determinar amb seguretat la responsabilitat penal que pugui derivar-se dels fets i si hi va haver maltractament intencionat al nen. La Fiscalia va explicar que dijous passat els pares adoptius del nen, d'origen xinès, van acudir amb el menor, de la mateixa nacionalitat, a l'hospital d'Almansa i que dos dies més tard, el dissabte 15 de abril, el jutge de guàrdia d'Almansa va acordar l'ingrés a la presó provisional dels pares com a presumptes responsables dels maltractaments al seu fill adoptiu. En aquest sentit, la Fiscalia d'Albacete va apuntar que si hi va haver intenció de matar «podríem estar davant d'un homicidi en grau de temptativa agreujat per l'edat del menor i pel seu parentiu».