Dinou anys de presó per a un home per deixar paraplègica la seva dona

L'Audiència de Cantàbria ha condemnat a 19 anys i 5 mesos de presó un home que va maltractar durant tota la relació la seva dona, a la qual haurà d'indemnitzar amb 792.700 euros per la paraplegia que va patir després de saltar per la finestra per fugir de l'última pallissa. En una sentència donada a conèixer ahir, l'Audiència condemna aquest home, que té ara 40 anys, per un delicte de maltractament habitual, tres d'violència de gènere, dos d'amenaces i un de lesions greus. També li prohibeix acostar-se o comunicar-se durant 36 anys i 6 mesos amb la seva dona, que té ara 34 anys.