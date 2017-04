Els EUA rebaixen el to amb Corea del Nord i aposten per l'«aïllament»

El vicepresident dels EUA, Mike Pence, va advocar per sotmetre Corea del Nord a «més pressió i aïllament», encara que sense descartar «altres opcions» i després d'haver recordat els bombardejos a Síria i l'Afganistan com a advertència a Pyongyang. El número dos de la Casa Blanca va rebaixar així el to de l'Administració Trump davant del règim que lidera Kim Jong-un, en un moment de tensió màxima en la regió per les exhibicions de poder militar i la intensificació de la retòrica bel·licista per ambdues parts. Després de reunir-se a Tòquio amb el primer ministre japonès, Shinzo Abe, i amb el seu homòleg i titular de Finances nipó, Taro Aso, Pence va assenyalar que Washington aspira a «posar d'acord la comunitat internacional» per «poder aplicar més pressió diplomàtica i econòmica» a Corea del Nord i intentar empènyer cap a la desnuclearització.