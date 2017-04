El Govern avala que Sant Jordi sigui patrimoni de la Unesco

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, viatjarà divendres a Barcelona per donar suport a que la celebració del Dia de Sant Jordi sigui declarada patrimoni immaterial de la Unesco. Sáenz de Santamaría va explicar que el suport del Govern de Mariano Rajoy a aquesta aspiració per al dia del llibre i de la rosa és una mostra més de la seva presència «molt constant i molt intensa» a Catalunya.



Per a la vicepresidenta, reivindicar aquesta declaració de la Unesco és un bon homenatge al llibre i al que la llengua espanyola i catalana han fet per la cultura. A més, ja té a l'agenda viatjar també la setmana que ve a Tarragona per signar un conveni amb diversos ministres per avalar la celebració dels Jocs del Mediterrani.



Sáenz de Santamaría va destacar que el Govern ha estat sempre i especialment aquests últims mesos a Catalunya parlant molt amb la societat civil i amb les administracions davant de la idea de la Generalitat de creure que Catalunya són ells, Junts pel Sí. Segons el seu parer, les tensions entre el PDeCAT i ERC són un símptoma del fracàs del procés.