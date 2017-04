El Govern dubta que els zombis puguin causar l'apocalipsi

El Govern dubta que els zombis puguin arribar a provocar una situació d'apocalipsi, «per molts que siguin», i per això explica que no disposa de protocols específics per fer front a aquesta eventualitat, ja que, a més, entesa com la fi del món, «poc es pot fer arribat aquell moment». Així figura en la irònica resposta de l'Executiu al senador de Compromís Carles Mulet, el qual -també irònicament- havia preguntat pels plans previstos davant un possible apocalipsi zombi, com a protesta pel que considerava «poca qualitat» de les respostes escrites del Govern a l'oposició al Senat.



En la resposta, els assessors del Govern recorren al diccionari de la Reial Acadèmia per buscar la definició de les paraules «apocalipsi» i «zombi». En tots dos casos troben dues definicions; per a l'apocalipsi entès com a «fi del món» l'Executiu considera que no val la pena fer plans perquè «poc es pot fer arribat aquest moment», mentre que davant de la definició de «situació catastròfica» recorda que hi ha plans d'emergències.