'Joc de Trons' inspira els noms que triomfen a Espanya

Segons la sèrie de moda, els noms dels infants agafen un rumb o un altre. Actualment li ha tocat a 'Joc de Trons' que ha inspirat en els últims anys. La sèrie, que a Espanya l'emet plataforma HBO i Movistar, s'ha posat de moda entre els pares amb els noms d'Arya i Daenerys a l'hora de batejar les seves filles.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha confirmat que a Espanya ja hi ha 214 nadons que comparteixen nom amb la filla petita de Lord Eddar Stark, amb una mitjana de 1,5 anys d'edat i 23 petites ja han estat inscrites amb el nom de la 'Reina de Dracs' al Registre Civil, amb una edat mitjana de 1,9 anys. I és que Daenerys i Arya són tan cèlebres que l'any passat van ocupar el tercer i cinquè lloc en la llista de noms més populars reemplaçant a Encarna o Maria José.

Una parella de sevillans ha anat més enllà aquest gener i ha batejat a la seva filla acabada de néixer com Khaleesi. Iván Díaz i María Ángeles Cubero han portat la moda un pas més enllà inscrivint a la seva filla, no només amb el nom d'un personatge de ficció, sinó que han decidit posar-li el nom del títol que ostenta Daenerys Targaryen en la sèrie i que significa reina, convertint a la petita a la primera persona a Espanya amb aquest nom.

Segons la Llei de Registre Civil els noms que estan prohibits són només els que són "contraris a la dignitat o el decòrum de la persona per resultar irrespectuosos, grollers, ridículs, vergonyosos o vexatoris". Per tant no hi ha controvèrsia a l'hora de nomenar al nostre fill amb el nom d'un personatge fictici.

Qüestió de moda



Les 496 Heidis i les 99 Xenas remarquen la moda i la tendència televisiva de cada època al nostre país. Les dones amb el nom d'aquell personatge d'animació japonès tenen una mitjana de 38,9 anys coincidint amb l'estrena d'aquesta sèrie el 1975. Les princeses guerreres són més modernes, amb una mitjana d'edat d'onze anys; el que demostra que els seus pares es van enganxar a la ficció a la qual va donar vida l'actriu neozelandesa Lucy Lawless entre 1998 i 2003, època que va durar la seva emissió.

En qüestió de noms de moda no podem obviar als Simpson, dels quals tres dels seus protagonistes, Bart, Lisa i la petita Maggie, són els responsables d'inspirar a milers de progenitors a l'hora de nomenar als seus nadons. Els tres fills de la família groga han inspirat des dels seus 26 anys d'emissió a moltes parelles a tot el món i, en el nostre país, els Barts, Lisas i Maggies ja compten amb una mitjana de 25,5 anys, molts d'ells són anglesos residents a Espanya.