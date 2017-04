El jutge arxiva el cas Diana Quer en no tenir "indicis" contra cap sospitós

El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira (La Corunya) ha decretat el sobreseïment provisional de la causa que se segueix per la desaparició de la jove madrilenya Diana Quer, de la qual es va perdre la pista en el mes d'agost de l'any passat .

Segons han informat des del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia, el jutge ha pres aquesta decisió atès que, de moment, "no hi ha indicis" per dirigir el cas "davant alguna persona determinada", encara que aclareix que "és necessària la continuació de la investigació ".

Els pares de Diana Quer han acudit aquest dimecres personalment als jutjats de Ribeira per reunir-se amb el magistrat, que els ha explicat els motius d'aquesta decisió, així com la seva intenció d'aixecar el secret de sumari que fins ara pesava sobre les actuacions.

Quan estan a punt de complir vuit mesos de la desaparició de Diana Quer, el jutge que instrueix el cas va citar d'urgència als pares aquest migdia a Ribeira. Allà, el titular del Jutjat Número 1 els traslladarà l'estat de les actuacions al voltant de la investigació sobre el parador de la seva filla gran.

8 mesos sense Diana

Transcorreguts vuit mesos des d'aquell 22 d'agost al que se li va perdre la pista a Diana a A Pobra do Caramiñal, pocs avenços hi ha hagut. El laboriós anàlisi dels milers de telèfons que aquella matinada es van connectar a les mateixes antenes que el terminal de la jove va assenyalar a 10 persones, que van resultar no tenir cap relació amb el cas. Els investigadors continuaven estirant el fil telefònic per comprovar si la o les persones que s'haurien dut a Diana van apagar els seus telèfons a A Pobra per no ser rastrejats.

De l'estudi del mòbil de Diana, trobat el 28 d'octubre sota el pont de l'autovia AG-11, prop del port de Taragoña, no ha transcendit cap novetat. Ni els darrers missatges ni la geoposició del terminal aquella nit.