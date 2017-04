L'«assassí de Facebook» es treu la vida després d'una persecució policial

El conegut com a «assassí de Facebook» es va suïcidar i el seu cos va ser trobat a Erie (Pennsilvània, EUA), després d'una breu persecució policial. Steve Stephens, que diumenge va matar a Cleveland (Ohio) d'un tret un ancià que va triar a l'atzar i va pujar el vídeo de l'assassinat a la xarxa social Facebook, va ser trobat mort al seu vehicle amb una ferida de bala.



Les forces de seguretat federals i de diversos estats van començar diumenge a buscar Stephens, davant el temor que seguís matant, com va prometre en un altre vídeo de Facebook posterior a l'assassinat. «Steve Stephens va ser detectat al matí per membres de la Policia Estatal de Pennsilvània al comtat d'Erie. Després d'una breu persecució, Stephens es va suïcidar d'un tret», va indicar la Policia estatal de Pennsilvània a la xarxa social Twitter.



La Policia de Erie va confirmar que Stephens va ser trobat al mateix Ford Fusion blanc en el qual va emprendre la seva fugida diumenge, després de matar Robert Godwin, de 74 anys, a qui va triar suposadament a l'atzar.



Les forces de seguretat de cinc estats, inclòs Pennsilvània, estaven en alerta i comptaven amb l'ajuda del Buró Federal d'Investigació (FBI), que havia promès una recompensa de 50.000 dòlars per informació que ajudés a la captura. Stephens, de 37 anys i veí de Cleveland, havia escrit al seu compte de Facebook abans de l'assassinat que volia matar i en els seus missatges culpava la seva exparella de les atrocitats que planejava cometre.