Okupa una casa, la lloga i demanda als inquilins per impagament

L'Audiència de Palma acaba de pronunciar-se en un insòlit cas: una persona que va okupar una casa a Eivissa i la va llogar a dues dones sense permís del propietari de l'immoble va demandar a aquestes per impagament de les rendes i va demanar el seu desnonament. El tribunal ha desestimat la demanda de l'okupa i ha disposat que les dues dones segueixin a l'immoble, que sí que van llogar legalment al seu amo.

La història ha passat a Eivissa, una illa on trobar un habitatge barat de lloguer s'ha convertit en una utopia.

Els fets es remunten al 15 de setembre del 2015, quan el demandant es va atribuir la condició d'inquilí d'un habitatge situat a Eivissa capital. Fent ús d'una possibilitat legal, el fals inquilí va subarrendar l'immoble a dues dones, des del 10 d'octubre de 2015 fins al 15 de juny del 2016. Les llogateres havien de pagar una renda de 700 euros al mes i dipositar una elevada suma de fiança.

No obstant això, les dues dones van fer indagacions i van descobrir que el legítim propietari de la casa hi havia denunciat el seu 'llogater' per ocupar l'habitatge i falsificar una signatura.



Contracte verbal de lloguer

Les llogateres van decidir no pagar l'impostor i signar un contracte legal amb el propietari del pis. La sorpresa de les dones va ser majúscula al comprovar que l'okupa les va demandar judicialment per reclamar 3.000 euros de rendes i fiances impagades i forçar-les a abandonar el pis.

Un jutjat de primera instància d'Eivissa va desestimar la demanda de l'okupa que, lluny d'acovardir-se, va apel·lar la sentència davant l'Audiència. Ara la secció cinquena ha desestimat la seva apel·lació.

El demandant sostenia que va signar un contracte verbal de lloguer amb el propietari, però no ha pogut demostrar aquest acord. El tribunal ha decidit rebutjar aquesta peculiar petició de desnonament.