Aguirre es desentén de les contractacions de Gürtel

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha assegurat aquest dijous davant el tribunal que jutja els 37 acusats per la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005) que l'ex-viceconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo no era una persona de la seva "confiança", sinó algú que tenia experiència en l'organització d'actes del PP.

Així ho ha dit Esperanza Aguirre a preguntes de la fiscal Anticorrupció Concepción Nicolás, durant la seva compareixença com a testimoni en la vista oral, en la qual ha destacat que ella no s'ocupava "en absolut" d'organitzar la part logística dels actes en els quals participava en qualitat de presidenta regional.

"No me n'he ocupat mai, ni crec que que se n'hagi ocupat mai cap president autonòmic, ni ministres, ni alcaldes", ha dit la dirigent popular que ha insistit en diverses ocasions que el gabinet tècnic de Presidència rebia les propostes de diverses conselleries i era ella en última instància la que decidia si acudia als actes proposats per raons "polítiques i d'oportunitat".



Preguntada per la col·laboració "activa" de López Viejo com a director adjunt en la campanya electoral de l'octubre del 2003 --tal com ell va destacar durant la seva declaració-- Aguirre ha dit que no ho pot confirmar. "Va col·laborar-hi de forma activa?", ha qüestionat la fiscal, a la qual cosa l'exmandatària ha contestat: "No l'hi puc dir".

"López Viejo no era una persona de la meva confiança, però era una persona que era coneguda per com organitzava els actes, això sí", ha subratllat. Així mateix, ha apuntat que Juan Carlos Vera va ser el director d'aquesta campanya electoral i que va ser ella mateixa qui el va designar.



"No tenia cap competència en contractació"

En la seva declaració ha enumerat una sèrie d'actes en els quals va participar durant els seus anys en la presidència de la Comunitat de Madrid ja que "tenia un programa electoral molt ambiciós". "Inauguràvem un col·legi nou cada setmana en els nou anys que vaig ser en la presidència", ha explicat Aguirre que ha estat interrompuda pel president del tribunal Ángel Hurtado en diverses ocasions mentre oferia detalls sobre els esdeveniments als quals va acudir.

Sobre la logística ha precisat que, encara que no tenia "cap competència en contractació", en una ocasió va traslladar la seva queixa a la directora de premsa del seu gabinet perquè va sentir la seva pròpia veu amb interferències i es va preguntar "com podien tenir un so tan dolent".

De la mateixa manera que va fer a la seva primera declaració com a testimoni el 2013, Aguirre ha precisat que López Viejo s'encarregava de la contractació de les empreses i que no li va dir la veritat sobre l'assumpte ja que li va comentar que no es contractava més amb Easy Concept, societat de Francisco Correa, cap de la trama.

L'actual portaveu popular en el consistori madrileny s'ha pronunciat així en ser preguntada per l'article 'Les amistats perilloses d'Alejandro Agag' aparegut en una publicació el 2005 en el qual s'apuntava a l'existència d'una trama dins el partit amb empresaris que es beneficiaven d'adjudicacions en la Comunitat de Madrid. "No em va dir que totes aquestes empreses eren del mateix amo; em vaig quedar tranquil·la perquè em va comentar que ja no se'n contractava cap", ha dit en referència a les societats de Correa.