Els cinc candidats a l'Elisi demanen el vot entre grans mesures de seguretat

Els cinc principals candidats a la presidència de França van jugar les seves últimes cartes electorals blindats per fortes mesures de seguretat, que van veure's reforçades després del pla d'atemptat desmantellat dimarts a Marsella. A quatre dies perquè se celebri la primera volta dels comicis, la més disputada que es recorda, el socioliberal Emmanuel Macron, la ultradretana Marine Le Pen, el conservador François Fillon i el neocomunista Jean-Luc Mélenchon estan en una forquilla d'entre quatre i cinc punts, segons les enquestes, que deixen fora de la pugna l'aspirant socialista, Benoît Hamon.



En una campanya esquitxada per les investigacions judicials per malversació de fons públics a Fillon i a Le Pen, el tram final de la mateixa s'ha vist influït pel temor que es produeixi un nou atemptat gihadista a França, on han mort 238 persones en atacs en els dos últims anys.



Des que les forces de seguretat van desmantellar dimarts un atac gihadista imminent a Marsella (sud-est de França) amb la detenció de dos sospitosos, s'ha reforçat el control dels quatre principals candidats. El més vigilat és Fillon, a qui la unitat de lluita contra el terrorisme situa en un nivell 2 d'una escala de 4, seguit de Le Pen (3) i de Macron i Mélenchon (4). L'aspirant conservador ha passat atenir entre 10 i12 policies pendents de la seva seguretat.



El míting de Le Pen a Marsella -un dels feus del seu partit, el Front Nacional (FN)- va estar especialment blindat, sobretot perquè, com és habitual en els seus actes, es va celebrar una manifestació a les proximitats contra la candidata d'ultradreta. Segons Franceinfo, la sala on l'aspirant va fer el seu míting, amb capacitat per a 8.000 persones, va estar vigilada per 300 policies i gendarmes, inclosos agents de paisà i tiradors d'elit.



Fillon va intentar donar mostra d'unió a la família de la dreta i es va fotografiar amb el seu antic rival a les primàries, l'alcalde de Bordeus, Alain Juppé. «Dono de nou el meu suport a Fillon. Sóc fidel a la meva família i vull evitar una segona volta de malson: Le Pen-Mélenchon», va dir Juppé.