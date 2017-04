El director i el president de «La Razón» es troben també entre els investigats

El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco va citar com a investigat el director del diari La Razón, Francisco Marhuenda, i el president d'aquest mateix diari, Mauricio Casals, dins de la investigació que segueix per la presumpta corrupció al Canal de Isabel II.



El magistrat els ha cridat a declarar tenint en compte l'article 464 del Codi Penal, que estableix penes de presó d'un a quatre anys per a tot aquell que utilitzi la «violència o intimidació per intentar influir directament o indirecta en qui sigui denunciant, part o imputat, advocat, procurador, pèrit, intèrpret o testimoni en un procediment perquè modifiqui la seva actuació processal».



Segons els informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, els dos haurien pressionat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per evitar que remetés a la Fiscalia Anticorrupció l'informe que recollia irregularitats en la gestió del Canal de Isabel II. Segons fonts properes al cas, la UCO tindria gravacions d'aquestes possibles pressions. A més, un dels detinguts pel desviament de fons, Edmundo Rodríguez, és membre del Consell d'Administració de La Razón.





Cifuentes, col·laboradora



Per part seva, Cifuentes va afirmar que el Govern que presideix està «col·laborant absolutament amb la Justícia» en les investigacions. «En el seu moment vam remetre a la Fiscalia una informació referida al Canal de Isabel II i des d'aquell moment fins a l'actual i en el futur la nostra col·laboració ha estat, és i serà absoluta», va assegurar Cifuentes.



Visiblement nerviosa, la presidenta madrilenya va rebutjar donar detalls sobre la seva declaració judicial, limitant-se a assegurar que faran «absolutament tot» el que els demani el jutge. «No donaré dades perquè és un assumpte que està sota secret de sumari i per tant el que cal fer és respectar, i jo ho faré, aquest secret de sumari», va comentar. En aquest punt, va assenyalar que «si algú ha de donar una informació haurà de ser el propi jutge o la Guàrdia Civil».