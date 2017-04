La Junta Electoral de Turquia rebutja anul·lar el referèndum

La Junta Suprema Electoral de Turquia (YSK) va rebutjar anul·lar el referèndum constitucional de diumenge passat, com havien demanat dos partits de l'oposició en entendre que hi va haver manipulació en el recompte de vots. La Junta va prendre aquesta decisió en resposta a la impugnació del Partit Republicà del Poble (CHP) i el Partit Democràtic dels Pobles (HDP), respectivament segon i tercer del Parlament, que van sol·licitar cancel·lar el plebiscit en el qual es va decidir la implantació d'un sistema presidencialista al país. La decisió es va prendre amb deu vots contra un i una abstenció. També el petit partit Vatan (Pàtria), sense representació parlamentària, havia sol·licitat l'anul·lació.



La reforma constitucional es va imposar amb el 51,4 per cent dels vots, davant del 48,6 que es va oposar a uns canvis que atorguen al cap de l'Estat el poder executiu. La diferència és de tot just 1,3 milions de vots, però els recorrents consideren que 2,5 milions de vots van ser comptabilitzats de forma il·legal, ja que no estaven degudament segellats per les meses electorals.



La policia turca va detenir a Istanbul 38 activistes de l'esquerra turca, i altres 10 a la ciutat meridional de Gaziantep, per coordinar protestes contra el referèndum constitucional de diumenge passat. Els agents van escorocollar les cases de nombrosos activistes a Istanbul durant la matinada i es van emportar arrestades 38 persones.



Entre els detinguts hi ha Mesut Geçgel, dirigent regional del petit Partit Llibertat i Solidaritat (ÖDP), sense representació parlamentària, a qui la policia acusa d'«agitació del poble».