El jutge acorda el sobreseïment de la causa per la desaparició de Diana Quer

El jutjat de Ribeira (la Corunya) que instrueix el cas Diana Quer, la jove desapareguda a Galícia el passat estiu, va acordar el sobreseïment provisional de la causa i l'aixecament del secret de sumari, tot i que veu «necessària la continuació de la investigació de la policia judicial». Els pares de la jove madrilenya es van desplaçar a aquest municipi per conèixer la decisió judicial, de la qual va informar el mateix progenitor a la sortida del jutjat. Juan Carlos Quer, pare de la noia, havia rebutjat fer declaracions a la seva arribada; en canvi, la seva exparella i mare de la noia, Diana López-Pinel, sí que va expressar, abans d'aquesta entrevista amb el jutge, que l'únic que no volia és que s'aixequés el secret de sumari, determinació que es va adoptar i que la va portar a abandonar el jutjat visiblement enfadada. La reserva sobre les actuacions havia estat prorrogada en diverses ocasions.



Diana no va tornar al seu habitatge de vacances de Pobra do Caramiñal després d'acudir a una festa local a l'agost. La interlocutòria dictada pel jutjat d'instrucció número 1de Ribeira exposa que el sobreseïment provisional de la causa procedeix «per no existir en el moment actual indicis suficients per dirigir el present procediment contra cap persona».