Obren judici oral contra Guerrero i el seu xofer en el cas dels ERO irregulars

La jutge María Bolaños, que instrueix el cas dels ERO irregulars, va ordenar l'obertura de judici oral contra l'exdirector general de Treball de la Junta d'Andalusia Francisco Javier Guerrero i el seu xofer, Juan Francisco Trujillo, que suposadament va rebre 1,4 milions d'euros en ajudes públiques. En un acte, la titular del jutjat d'instrucció 6 de Sevilla va ordenar també l'obertura de judici oral contra l'exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, i Isidoro Ruiz, l'home que va actuar com a «tapadora» de les ajudes concedides. Després de rebre les qualificacions de delictes assenyalades per les acusacions, la jutge va resoldre que l'exdirector de Treball i el seu xofer siguin jutjats per presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació, tràfic d'influències, falsedat en document oficial i associació il·lícita. Ruiz serà jutjat per prevaricació, malversació i associació il·lícita.