El Parlament britànic autoritza les eleccions anticipades

La primera ministra britànica, Theresa May, va rebre l'autorització del Parlament per convocar unes eleccions anticipades el proper 8 de juny, amb les que aspira a ampliar la majoria conservadora i afermar el seu lideratge de cara al Brexit. La Cambra dels Comuns va aprovar, amb 522 vots a favor i 13 en contra, la celebració d'aquests comicis, anunciats dimarts per la cap del Govern, que va accedir al poder sense passar per les urnes després del referèndum sobre la Unió Europea (UE ) del 23 de juny de 2016 a favor del Brexit.



Una àmplia majoria de diputats va donar suport a una moció governamental que autoritza la convocatòria d'eleccions en la data proposada, en lloc de la inicialment prevista de maig de 2020, quan hagués acabat l'actual legislatura. Per prosperar, el text necessitava el vot de dos terços de la cambra, que té un total de 650 escons, el que va obtenir amb escreix gràcies al suport dels conservadors i de l'oposició laborista i liberaldemòcrata, amb l'abstenció dels independentistes escocesos.