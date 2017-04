Troben un nadó mort en una planta de residus de Madrid

El cadàver d'un nadó acabat de néixer va aparèixer dimecres passat a la planta de residus de Valdemingómez, a madrid, segons ha avançat 'El Mundo' i confirmen a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.

El cos va ser trobat per un treballador del centre cap a les 8.30 hores de dimecres. Segons el diari, es tractava d'un nadó de set mesos de gestació. El cadàver va ser traslladat a l'Institut Anatòmic Forense de Madrid on una autòpsia haurà de determinar si va morir en el part o després.

També precisa que estava ple de sang i tenia molts talls, probablement per haver passat pels camions de recollida d'escombraries. Els agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional intenten ara esbrinar en quina àrea de Madrid hi havia el contenidor on va ser dipositat.