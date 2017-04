Aguirre declara que ella va destapar la trama Gürtel tot i que no coneixia Correa

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va declarar en el macrojudici de la trama Gürtel que desconeixia que els muntatges d'actes als quals assistia eren adjudicats sempre a empreses de la trama de Francisco Correa i va assegurar que gràcies a les seves gestions es va destapar el cas. Aguirre va declarar com a testimoni durant gairebé tres hores en aquesta vista un dia després de la detenció d'Ignacio González, el que va ser la seva mà dreta i al qual va designar com a successor al capdavant de la Comunitat de Madrid el 2012, en una altra operació contra la corrupció política, en aquest cas en la gestió del Canal de Isabel II de Madrid.



L'actual portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid va assegurar que l'acusat Alberto López Viejo, que va ser conseller d'Esports i viceconseller de Presidència, li va mentir i li va ocultar que sempre es contractava empreses relacionades amb el grup de Correa per als actes als que ella acudia quan presidia la Comunitat de Madrid, càrrec que va ostentar entre 2003 i 2012.



Va recordar que quan la revista Interviú va publicar que persones afins al PP tenien concessions a diferents administracions i va esmentar una empresa -que després va saber que era de Correa- va trucar Alberto López Viejo perquè era la persona a la que feia referència la publicació, i que aquest li va dir que es va contractar aquesta companyia abans però que ja s'estava recorrent a altres.



«Però López Viejo em va mentir i no em va dir que eren empreses del mateix amo. Jo m'havia quedat tranquil·la perquè la revista no parlava d'il·legalitats ni d'irregularitats i per això no vaig donar cap instrucció. En aquesta època no podia concebre que aquestes coses que estem analitzant tinguessin lloc», va destacar.





Sense contacte amb Correa



Va comentar que després va saber que López Viejo -que s'encarregava d'organitzar els actes als quals acudia com a presidenta de la Comunitat- amenaçava amb que ella no hi aniria si no s'adjudicaven a determinades empreses. «No sabia qui era Correa ni molt menys si tenia empreses. Mai vaig parlar amb ell ni el coneixia», va destacar.



Per part seva, el president del Govern, Mariano Rajoy, va assegurar que anirà «encantat» a testificar davant el tribunal del cas Gürtel perquè és «un acte de pura normalitat». Rajoy va assumir amb «absoluta normalitat» la citació del tribunal que jutja la primera època del cas Gürtel, des de 1999 a 2005, segons va afegir.



Perquè, segons les seves paraules, ha estat defensant des de fa «molt temps» que és «obligat per a tothom» complir les lleis i «fer cas» de les resolucions dels tribunals, «i per als governants també».



Rajoy va rebutjar comentar la decisió del tribunal, li sembli «raonable o no», tot i que «en tres ocasions van dir que no hi havia d'anar, i ara sí». Com que en aquelles tres ocasions anteriors no va dir res, tampoc dirà res ara, va apuntar. «La meva opinió és la pròpia d'un president del Govern i no la canviaré», va postil·lar. Pel que fa al format en el qual es desenvoluparà la seva compareixença com a testimoni, va destacar que acatarà el que estableixi el tribunal.