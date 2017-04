Almenys tres persones van morir en les protestes de dimecres a Veneçuela

Almenys tres persones van morir, 62 van resultar ferides i 312 van ser detingudes en les protestes registrades dimecres a l'Àrea Metropolitana de Caracas i a 14 estats del país, va confirmar la Fiscalia veneçolana. La Fiscalia va lamentar la mort de Andreina Ramírez Gómez, de 23 anys, qui va morir en rebre un tret quan transitava per un lloc proper a una concentració opositora a l'estat de Táchira (sud-oest), i la de l'adolescent Carlos José Moreno, de 17 anys, que va rebre un tret al cap quan passava pel lloc d'una de les concentracions a Caracas, que se sumen a la d'un altre jove el decés del qual es va confirmar dimecres.



Els detinguts seran posats a disposició judicial en les properes hores, va explicar la Fiscalia, que a més va destacar que des de la institució són garants de la legalitat i que ratifiquen el seu «compromís de fer justícia».



Desenes de milers de persones es van manifestar dimecres en contra i a favor del Govern en el marc del dia festiu al país per la commemoració dels 207 anys d'un esdeveniment popular que es va segellar com el primer pas per a la independència de Veneçuela d'Espanya.



L'ONG Foro Penal veneçolà va afirmar que les manifestacions antigovernamentals van deixar un saldo de més de 400 arrestats, mentre que l'alcalde opositor del municipi de Caracas Chacao, Ramón Chico, havia informat a les xarxes socials que almenys 57 persones van resultar ferides.





Repressió a Caracas



La Guàrdia Nacional de Veneçuela va dispersar ahir amb gasos lacrimògens algunes concentracions d'opositors que es congregaven a diversos punts de Caracas per marxar cap a la Defensoria del Poble, al centre de la capital. Diversos parlamentaris opositors van publicar vídeos de la situació a Twitter i van denunciar la «repressió» per part de les forces de seguretat.



En un altre ordre de coses, una filial nord-americana de la petroliera estatal veneçolana PDVSA va donar mig milió de dòlars per a les celebracions lligades a la investidura presidencial de Donald Trump.