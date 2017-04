Qui és Artur Segarra, el català condemnat a mort a Tailàndia?

Veí de Terrassa, Segarra va integrar l'any 2007 la llista electoral a Manresa de la Plataforma per Catalunya (PxC). Concretament, Segarra va ocupar el número 20 de la llista de PxC de Manresa d'aquells comicis, a la part final de la candidatura.

A l'egarenc, però, no se li coneix, però, cap relació ni amb la ciutat ni amb el Bages.

Què hi feia Segarra a Tailàndia?

El català no tenia ofici conegut i al país, ell mateix va dir durant el judici, que hi va anar a "descansar i practicar muay thai" (boxa local).

Quan a vincles familiars, durant els fets pels quals ha estat condemnat a mort, Artur Segarra mantenia una relació amb una dona tailandesa, Pridsana Saen-Ubon, qui va testificar en contra seu el passat desembre.

Segarra va retenir i esquarterar Bernat

Segons ha defensat la fiscalia i ha donat per bo el tribunal de tailàndia que ha condemnat a mort Artur Segarra, Bernat va quedar amb el seu botxí el 19 de gener de 2016, hores després d'aterrar a la capital tailandesa, i passada la mitjanit la parella es va dirigir a l'apartament de Segarra, on va romandre segrestat i va tenir lloc l'assassinat el dia 26, segons la policia.

Segarra va retenir i va extorsionar a Bernat per aconseguir l'accés al compte corrent a Singapur on la víctima guardava els seus estalvis. Segons els forenses, la víctima va ser assassinada al voltant del dia 26 i, segons la investigació, aquesta mateixa nit l'acusat va sortir amb la seva motocicleta en direcció al riu que creua Bangkok carregat amb un gran paquet, on la Policia sospita que es trobava el cadàver, i va tornar la matinada del 27 sense el carregament. Les autoritats van trobar el 30 de gener al riu Chao Phraya les primeres restes mortals de Bernat i posteriorment van recuperar sis trossos del cos en l'aigua.