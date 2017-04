El català Artur Segarra és condemnat a mort

El català Artur Segarra, excandidat de PxC a Manresa, ha estat condemnat a la pena de mort per un tribunal Tailandès, que l'ha declarat culpable per l'assassinat premeditat a Bangkok del seu compatriota David Bernat i d'altres 12 delictes que se li imputen.

Durant el judici, Segarra va sostenir que és innocent de tots els càrrecs i va assegurar ser víctima d'un parany en el qual va implicar la seva exnòvia tailandesa, Pridsana Saen-Ubon, qui va testificar en contra seva el passat desembre. Segarra tindrà dues oportunitats de recórrer la condemna, davant del Tribunal d'Apel·lacions i el Tribunal Suprem, i quan la sentència sigui ferma podrà sol·licitar clemència a la Casa Reial per rebaixar el càstig.

Bernat va quedar amb el seu botxí el 19 de gener de 2016, hores després d'aterrar a la capital tailandesa, i passada la mitjanit la parella es va dirigir a l'apartament d'Artur Segarra, on va romandre segrestat i va tenir lloc l'assassinat el dia 26, segons la policia. El jutge va acceptar el relat de la fiscalia, que durant el judici va sostenir que Segarra va retenir i va extorsionar a Bernat per aconseguir l'accés al compte corrent a Singapur on la víctima guardava els seus estalvis.

Segons els forenses, la víctima va ser assassinada al voltant del dia 26 i, segons la investigació, aquesta mateixa nit l'acusat va sortir amb la seva motocicleta en direcció al riu que creua Bangkok carregat amb un gran paquet, on la Policia sospita que es trobava el cadàver, i va tornar la matinada del 27 sense el carregament. Les autoritats van trobar el 30 de gener al riu Chao Phraya les primeres restes mortals de Bernat i posteriorment van recuperar sis trossos del cos en l'aigua.

La policia va identificar a Segarra com el principal sospitós el 5 de febrer, nit en què després de ser reconegut en un restaurant de la província de Surin va emprendre la seva fugida a Cambodja, on va ser detingut l'endemà, abans de ser lliurat a les autoritats tailandeses. La fiscalia va cridar a declarar unes 40 persones, cap de les quals era testimoni directe del crim, per a, amb declaracions, mostres d'ADN i empremtes recollides a l'apartament llogat per Segarra, gravacions de càmeres de seguretat i extractes bancaris, mantenir la culpabilitat de l'espanyol.

El 2009, Tailàndia va executar per última vegada a dos convictes que van ser condemnats a mort per narcotràfic, abans d'aplicar una moratòria indefinida no regulada al compliment de la pena capital. L'últim ajusticiament per un delicte d'assassinat va ser el 2003, any en què el país va canviar el mètode de les execucions de l'afusellament a la injecció letal.