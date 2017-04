El català Artur Segarra s'arrisca a la pena de mort a Tailàndia

El català Artur Segarra, únic acusat per l'assassinat a Bangkok del seu compatriota David Bernat, espera les últimes hores per escoltar la seva sentència i, en cas de ser declarat culpable, podria afrontar una condemna a la pena capital. Està previst que una cort de jutges del Tribunal Penal del nord de Bangkok llegeixi a primera hora d'avui el dictamen del procés penal obert per tretze delictes que s'imputen a l'acusat, entre ells assassinat premeditat, segrest, robatori i extorsió.



«Hi ha molt poques possibilitats d'aconseguir alguna cosa positiva per al meu defensat», va explicar Jassada Piyasuwanvanit, l'advocat d'ofici que ha defensat Segarra durant els tres mesos que ha durat la declaració de testimonis i el seu tercer representant legal des de la detenció.



Els representants de la Fiscalia asseguren estar «segurs» que el jutge condemnarà l'acusat a la pena de mort, l'única possible en cas d'assassinat premeditat, encara que, si Segarra decidís confessar, el càstig seria reduït a la cadena perpètua.