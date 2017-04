Una gravació demostra que Marhuenda tenia intenció de pressionar Cifuentes

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, va assegurar que mai ha pressionat la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, per impedir que denunciés irregularitats al Canal de Isabel II, i va manifestar sobre el seu diari que «mai hem fet res incor­recte» i que el mateix diari n´és la prova. «La mateixa presidenta podrà dir que mai l'he pressionat ni he intentat influir sobre un procediment judicial», va destacar Marhuenda després de comparèixer com a investigat davant del jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco per presumptes coaccions a Cifuentes i a la seva cap de gabinet, Marisa González.

En tot cas, en una conversa intervinguda a Edmundo Rodríguez Sobrino, conseller de La Razón i home proper a l'expresident madrileny Ignacio González, Marhuenda va assegurar que «destrossarem Cifuentes».

«No ens hem inventat mai cap notícia», va defensar el director de La Razón, que, envoltat de periodistes, va dir en to de broma sentir-se «com la Pantoja». Va assegurar que, com a prova que no s´ha inventat cap notícia, va lliurar al jutjat tot el que s'ha publicat sobre la Comunitat de Madrid. «Perquè em diguin –apunta– una sola notícia que sigui falsa». Segons la seva opinió, el que ha succeït en aquest cas és que a «les converses privades pot haver-hi paraules que s'entenguin malament».

Petició de disculpes

En aquest sentit, es va disculpar davant Marisa González pels insults que va proferir cap a ella en la conversa intervinguda, en la qual la qualificava de «zorra». «La paraula zorra és molt incorrecta i aprofito l'oportunitat per demanar-li perdó. No vaig tenir el meu dia més brillant, i no perquè fos una dona, ja que només tinc filles, va ser un comentari col·loquial desafortunat», va admetre.

Pel que fa a la conversa, va explicar que es tractava d'una conversa privada amb «un amic que està desesperat» i que sempre li ha dit que és «innocent», i va afegir que ha aportat al jutge un document que ell mateix li va demanar per demostrar la seva innocència.