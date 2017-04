Els habitants de París asseguren que «esperàvem una cosa així» i els turistes afirmen que tardaran a tornar

Els Camps Elisis, que els francesos qualifiquen com «l'avinguda més bella del món», van veure sacsejada la seva rutina nocturna per un tiroteig en què va morir un policia i l'assaltant, en un atemptat terrorista que diversos testimonis asseguren que «es podia esperar». «Vam començar a veure gent que corria i es ficava a les botigues. Vam escoltar els trets, però, sincerament, vam pensar que eren petards», va relatar Koriche, francès de 19 anys que ha viatjat a París de turisme.

Koriche, que va situar el lloc dels trets entre les botigues de Marks and Spencer i Zara, cap a la meitat de l'avinguda, va dir que havia vingut diverses vegades abans a la capital, «però després d'això no crec que torni en un temps».

El parisenc Didier, de 37 anys, es disposava a anar a una vetllada als Camps Elisis quan es va trobar amb el tiroteig: «Per les eleccions -la primera volta se celebra diumenge- esperava que passés això en algun moment». «No tinc por, però sí que estic enfadat perquè no podem estar mai tranquils», va afegir.

La mateixa opinió era compartida per la també francesa Martine, que va explicar que «de totes maneres esperàvem una cosa així». Fa dos dies, la policia francesa va detenir a Marsella dos sospitosos de preparar un atemptat imminent durant la campanya electoral que tenien al seu pis de lloguer armes i explosius.

El mexicà Juan, de 30 anys i estudiant de Computació, va relatar que es trobava en un restaurant al costat del tiroteig, «però ningú va venir a dir-nos què havia passat». «No vaig venir amb por a París, però la gent sí m'havia dit que anés amb compte», va afegir.