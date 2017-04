Pensió vitalícia després d'un tumor causat per l'ús del mòbil

Un treballador italià rebrà una pensió vitalícia després que la Justícia reconegués que el tumor que va patir a l'oïda i pel qual va perdre el nervi auditiu es va originar per l'ús continuat del telèfon, han informat avui els mitjans.

El Tribunal d'Ivrea (nord) ha condemnat l'Institut Nacional per als Accidents en el Treball (INAIL) a rescabalar amb la pensió vitalícia a Roberto Romeu, de 57 anys i que durant 15 va usar el telèfon durant més de tres hores diàries treballant a Telecom .

La sentència, del jutge Luca Fadda, es basa en un informe tècnic en el qual s'apunta que l'ús del telèfon mòbil i les seves ones van ser la causa del neuroma acústic que va patir el treballador.

Els advocats del treballador, Renato Ambrosio i Stefano Bertone, van assegurar en el seu portal d'internet que aquesta és "la primera i única sentència en el món que, ja en primera instància, reconeix el nexe entre l'ús del mòbil i el neuroma".

Va ser en 2009 quan el Tribunal d'Apel·lació de Brescia (nord) va emetre la primera sentència del món -però en segona instància- reconeixent aquest tipus de vincle, i va ser confirmada tres anys després pel Suprem italià.

Des del portal neurinomi.info, els lletrats pretenen conscienciar sobre l'ús prolongat dels dispositius mòbils així com esdevenir un punt de referència per a totes aquelles persones que atribueixin la seva malaltia a aquesta causa.

Adverteixen a més que, "d'acord amb nombrosos estudis científics, el telèfon mòbil pot causar càncer i altres patologies en l'ésser humà" i, per això, la primera mesura de precaució passa directament per optant pel telèfon fix, amb cable.

En cas d'utilitzar el telèfon mòbil, recomanen trucar amb auriculars "per reduir l'efecte de les ones electromagnètiques sobre el cap", limitar "dràsticament" la durada de les trucades o no dormir al costat d'un dispositiu encès o en càrrega.