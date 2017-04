PP i Cs es donen una setmana per tancar un acord a Múrcia

El debat d'investidura perquè hi hagi un nou president a Múrcia serà el proper dijous 27 d'abril. Així ho van acordar els grups parlamentaris de l'Assemblea en la reunió de la Junta de Portaveus. Aquesta data concedeix de marge una setmana perquè PP i Ciutadans aconsegueixin tancar un acord de governabilitat. Els «populars», amb 22 diputats, estan a un de la majoria, de manera que necessiten el suport dels quatre de Ciutadans. Tots dos partits negocien des de fa uns dies una nova versió d'un pacte trencat després de la negativa de Pedro Antonio Sánchez a dimitir després de ser imputat pel cas Auditori.



Segons van acordar PP, PSOE, Podem i Ciutadans, el Ple per debatre la investidura de Fernando López Miras, el candidat elegit pel PP, començarà dijous dia 27 a partir de les nou del matí i es prolongarà durant tot el dia. A la tarda es celebrarà la primera votació i en cas de no haver-hi majoria, divendres dia 28 hi hauria un nou ple i es produiria la segona votació.



Des de fa uns dies, PP i Ciutadans negocien un nou acord. Tot i que la versió oficial que es transmetia era que les negociacions estaven aturades, la veritat és que fixar la data de la investidura per a finals d'abril suposa concedir només una setmana perquè els dos partits aconsegueixin un punt de trobada. És a dir, sembla que l'entesa no estaria tan lluny i seria qüestió de dies. És més, hi ha passos que així ho evidencien: el partit taronja havia fixat com a línia vermella que els populars votessin a favor de la supressió dels aforaments abans de la investidura. Doncs bé, un dia abans de la investidura se celebrarà un Ple per votar la supressió dels aforaments a l'Estatut Autonomia.