Empresonen un home a Vigo per assetjar sexualment quinze menors

El Jutjat d'Instrucció número 7 de Vigo va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a un empresari de l'hostaleria de 40 anys acusat d'assetjar sexualment una quinzena de menors, amb edats compreses entre els 14 i els 15 anys. El jutge el va enviar a presó per un delicte contra la llibertat sexual, pendent de major concreció a mesura que avanci la instrucció. Aquest empresari convidava suposadament els menors al seu habitatge o a la seva embarcació i els suggeria veure pel·lícules amb contingut sexual o despullar-se per poder fer-los fotografies. Establia el primer contacte amb els menors a cafeteries o en una pista de bitlles i per guanyar-se la seva confiança els convidava a consumicions, quan no els portava a dinar al seu propi restaurant o els oferia fer una passejada en el seu cotxe esportiu o en el seu vaixell de luxe.



L'arrestat contactava amb diversos joves la confiança dels quals s'havia guanyat prèviament i amics d'aquests, tots ells menors d'edat i residents a la ciutat de Vigo, i concertava cites habitualment en grups petits. Oferia els nois veure pel·lícules pornogràfiques al seu domicili i consumir begudes alcohòliques, per així desinhibir-los i poder abusar sexualment d'ells.