Els EUA acusen Al-Assad de tenir armes químiques i li recomanen que no les torni a usar

El secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, de visita oficial a Israel, va assegurar que Damasc va guardar armes químiques i li va recomanar que no les utilitzi de nou. «Puc dir amb autoritat que Bashar Al-Assad encara té armes químiques. No és recomanable utilitzar-les de nou», va advertir Mattis en una roda de premsa a Tel Aviv, després d'una reunió amb el titular de Defensa israelià, Avigdor Lieberman. Aquesta setmana un alt càrrec de l'Exèrcit israelià va assenyalar que el règim sirià guarda encara tones d'aquestes armes. Segons el secretari de Defensa nord-americà, el règim sirià va retenir arsenals químics «en violació de l'acord i les declaracions del Consell de Seguretat de l'ONU pels que havien de ser eliminats, no hi ha dubte». Preguntat per les conseqüències del primer atac dels EUA sobre l'aviació siriana i el possible trasllat dels aparells a bases russes a Latakia, Mattis va respondre que «els avions s'han dispersat».