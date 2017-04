Un ferri xoca contra el port de Las Palmas

El ferri Volcán de Tamasite de Naviera Armas va col·lidir aquest divendres contra l'espigó del moll de La Esfinge, també anomenat Nelson Mandela, en el port de Las Palmas. En el buc, que havia sortit 13 minuts abans en direcció a Santa Cruz de Tenerife, viatjaven un total de 140 passatgers i 33 tripulants. Tretze ocupants van haver de ser atesos per diverses lesions i crisis d'ansietat, dels quals cinc d'ells van ser traslladats a centres sanitaris de la capital grancanaria.



El vaixell va poder recuperar minuts després les màquines i va aconseguir entrar a Port per la seva pròpia propulsió, encara que acompanyat per seguretat per dos remolcadors de la companyia Boluda. L'accident va provocar greus danys a la infraestructura i el trencament de les canonades que transporten el combustible de la companyia Oryx, que va originar un vessament d'entre 100.000 i 200.000 litres de gasoil. El vessament s'estén ja més de tres quilòmetres.





Momento en el que un ferry de Armas choca en el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria. pic.twitter.com/elMp1sbN9r „ Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) 21 de abril de 2017