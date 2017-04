El jutge decreta presó sense fiança per a Ignacio González

El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco va enviar a la presó sense fiança l'expresident madrileny Ignacio González, detingut dimecres en el marc de l'operació Lezo, on s'investiguen irregularitats en la gestió del Canal de Isabel II. El magistrat va adoptar així la mateixa mesura que per al seu home de confiança a Llatinoamèrica, Edmundo Rodríguez, que va declarar ahir al costat de González i cinc arrestats en l'operació.



Per al germà d'Ignacio González, Pablo González, exdirigent de Mercasa, Velasco va dictar presó eludible sota el pagament d'una fiança de 4 milions d'euros i per al seu cunyat Juan José Caballero, presó sota fiança de 100.000 euros. En el cas de l'exconseller delegat de l'Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid José Martínez Nicolás, igual que amb el conseller d'OHL Javier López Madrid, va dictar la seva llibertat sota una fiança de 100.000 euros, que hauran de pagar abans de les dotze del matí del 28 d'abril si no volen ingressar a la presó.



Dels set arrestats que van passar ahir a disposició del jutge, que dijous va prendre declaració a altres dos detinguts, va quedar en llibertat, i només amb l'obligació de comparèixer mensualment, Clarisa Guerra, secretària d'Edmundo Rodríguez. Dijous, el jutge va ordenar l'ingrés a la presó defugible amb fiança de 4 milions per a l'exdirectora financera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, i de 100.000 euros per a l'exgerent Adrián Martín.



El jutge Velasco considera que el desfalc a les arques públiques per part dels detinguts superaria els 23 milions d'euros només en l'operació que va suposar la compra de la brasilera Emissao. Sosté el magistrat que el 2013 es va comprar l'empresa brasilera Emissao, «ultravalorada fictíciament», adquisició que es va fer sense cap tipus de control per al «desviament de diners públics madrilenys» a «comptes bancaris de tercers països amb opacitat».



Per altra banda, Anticorrupció investiga si directius del Canal de Isabel II van «arreglar» un contracte de 12 milions per a l'empresa Assignia Infraestructuras, controlada per Susana Monje, exvicepresidenta del F.C. Barcelona.