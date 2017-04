Eleccions a França: La participació s'acosta al 70%, un punt inferior a la del 2012

La participació en la primera volta de les eleccions presidencials franceses és del 69,42 per cent, aproximadament un punt menys (70,59 per cent) que la registrada en 2012 a aquesta hora.

Aquest percentatge és menor que 73,87 per cent registrat en 2007, però superior al 58,45 de 2002, segons les dades del Ministeri de l'Interior francès.

Els candidats Emmanuel Macron (En Marche) i Marine Le Pen, del Front Nacional, amb un 24 per cent i un 22 per cent respectivament els primers sondejos a peu d'urna recollits per la cadena belga RTBF.

D'acord amb aquests sondejos, el candidat dels Republicans, el conservador François Fillon, hauria recaptat un 20,5 per cent dels vots, per davant de l'esquerrà Jean-Luc Mélenchon, amb un 18 per cent.