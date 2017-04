Fillon, de tocar el cel a lluitar per sobreviure

François Fillon, de 62 anys, va estudiar Dret i es va dedicar a la política des de jove. Als 27 anys es va convertir en el diputat més jove de França. Després va ser ministre sis vegades i primer ministre de Sarkozy entre 2007 i 2012. Casat i pare de cinc nens, és un catòlic conservador educat pels jesuites. Reservat, seriòs i previsible, va guanyar per sorpresa les primàries conservadores i les enquestes el van convertir en guanyador de la segona volta davant Le Pen. Imputat per la falsa contractació de la seva dona i dos fills com a ajudants parlamentaris, ha caigut amb força als sondejos.