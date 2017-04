El jutge revela reunions entre el «dos» d´Interior i el germà de González

El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco afirma en el seu acte que Pablo González, germà de l'expresident madrileny Ignacio González, «s'hauria» reunit amb un «secretari d'Estat» (sense especificar el departament). La trobada hauria tingut lloc, segons l'acte judicial, després que tots dos germans parlessin «d'una possible investigació policial» a l'expresident madrileny.



Per la seva banda, fonts del Ministeri de l'Interior van reconèixer a Efe que el secretari d'Estat de Seguretat i número dos del ministeri, José Antonio Nieto, i Pablo González es van reunir a petició d'aquest el passat 8 de març, però que la mateixa «va ser purament protocol·lària».



Les fonts d'Interior van explicar que «Pablo González ha estat director d'estratègia i operacions de Mercasa i també representant de Mercasa en Mercacordoba, entitat de la qual posseeix el 49% de les seves accions; coneix al secretari d'Estat de Seguretat de la seva etapa d'Alcalde de Còrdova, on l'ajuntament és titular del 51% de l'esmentada Mercacordoba».



«Va ser Pablo González qui va sol·licitar una reunió amb el secretari d'Estat de Seguretat, una reunió que finalment es va celebrar el 8 de març i que no va durar més de 15 minuts», afegeixen les fonts ministerials.



Afegeixen que «Pablo González es va limitar a felicitar el Secretari d'Estat per la seva recent nomenament, va manifestar la seva voluntat de col·laborar amb la SES a tot el que es pogués fer des Mercasa i, concretament, va explicar que estava treballant en un nou pla de construcció de centres de Mercasa, les mesures de seguretat volia coordinar amb els tècnics de la SES».



«Aquest va ser el contingut de la reunió, no hi va haver ni una sola referència a Ignacio González ni a cap tipus d'investigació, especialment de la denominada» Operació Lezo», de l'existència el secretari d'Estat de Seguretat no va tenir coneixement fins que la investigació judicial va donar com a resultat les detencions realitzades la passada setmana», assenyalen les fonts d'Interior.Per la seva banda, l'expresident madrileny Ignacio González va proposar l'exministre Eduardo Zaplana «muntar una estructura financera» opaca a l'estranger per «canalitzar algun tipus d'operació a mig, llarg termini». Zaplana, va negar ahir, en una declaració a Efe, haver tingut «cap societat ni relació mercantil» amb Ignacio González.



Segons afirma el jutge Eloy Velasco en l'ordre de detenció de González per l'operació Lezo, a què va tenir accés Efe, en una de les trucades punxades per la UCO González proposa a Zaplana crear aquesta estructura a través d'un advocat uruguaià que es caracteritza per facilitar als seus clients estructures en països com com Holanda, EUA o l'Uruguai.



«El fet que pretengui recórrer a l'estructura societària de Ferran Belhot (l'advocat) podria obeir al fet que Ignacio González busca una llera adequada per a introduir fons radicats a l'estranger amb els quals materialitzar les inversions i que, d'acord a la informació tributària , no estan declarats».



Paral·lelament, el PSOE va demanar la compareixença «urgent» al Congrés del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido; el de Justícia, Rafael Catalá, i el secretari d'Estat d'Interior, José Antonio Nieto, després de les «gravíssimes» novetats conegudes avui en la sentència del jutge Eloy Velasco per l'operació Lezo.