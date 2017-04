Macron i Le Pen passen a la segona volta de les presidencials a França

El candidat d´En Marche i exministre d´Economia francès, Emmanuel Macron, i la líder del Front Nacional Marine Le Pen s´enfrontaran a la segona volta de les presidencials, segons les estimacions dels primers resultats de les eleccions d´aquest diumenge. D´acord amb aquestes xifres inicials, Macron hauria obtingut un 23,7% dels vots i Le Pen un 21,7%.

El candidat de la dreta, François Fillon, i el de l´esquerra radical, Jean-Luc Mélenchon, haurien obtingut un 19,5% dels sufragis, mentre que el socialista Benoit Hamon s´ha ensorrat a la cinquena posició. La segona volta de les presidencials franceses se celebrarà el 7 de maig.

El primer a valorar els primers resultats ha estat precisament Hamon, que ha demanat ja el vot per Emmanuel Macron a la segona volta. «Faig una crida per vèncer el més contundentment possible el Front Nacional», ha assegurat el candidat socialista. Hamon ha admès que ha estat incapaç d´aturar «el desastre» que ja apuntaven les enquestes i ha assumit «plenament les conseqüències» del resultat del partit de l´actual president, François Hollande.

«L´eliminació de l´esquerra per part de l´extrema dreta per a la segona volta és una derrota moral», ha lamentat. Hamon, però, ja ni tan sols tenia el suport d´un dels que va ser el seu rival a les primàries, l´exprimer ministre Manuel Valls, que es va mostrar partidari de Macron.

El candidat conservador François Fillon, que amb un 19% dels suports amb les primeres estimacions tampoc assolirà l´objectiu d´arribar a la segona volta, també ha demanat el vot per Emmanuel Macron per frenar el FN. «Ens cal triar què és preferible pel nostre país, i l´abstenció no és als meus gens, sobretot quan un partit extremista s´acosta al poder», ha dit en un discurs davant dels seus seguidors a París.

Fillon ha dit que el Front Nacional és un partit «conegut per la seva violència i intolerància» que si arriba a l´Elisi portarà França «a la fallida». «No hi ha cap altra opció que votar contra l´extrema dreta. Votaré, per tant, per Emmanuel Macron», ha dit el candidat dels Republicans.