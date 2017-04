Mor José Utrera Molina, exministre de Franco i sogre de Ruiz-Gallardón

L'exministre franquista José Utrera Molina va morir ahir dissabte al matí a Nerja (Màlaga) als 91 anys. Utrera Molina era advocat i va ocupar diversos càrrecs importants en el règim de Franco. Va ser un dels signants de la pena de Salvador Puig Antich i Martín Villa per la mort de cinc treballadors en una protesta. Per aquesta raó, la magistrada argentina María Servini va demanar la seva extradició a l'Argentina perquè hi fos jutjat per crims contra la humanitat durant la dictadura franquista. La fiscalia espanyola, però, s'hi va oposar i el govern espanyol la va denegar. El ministre de Justícia Rafael Catalá va argumentar en aquell moment que els crims ja havien prescrit, i la pena de mort «als anys setanta estava prevista al Codi Penal de l'època», i per tant «qui signava una pena de mort no cometia un delicte».



Utrera Molina era sogre de l'exministre Alberto Ruiz-Gallardón i patró de la Fundació Francisco Franco. El 2012 va ser nomenat Cavaller d'Honor de la fundació del dictador espanyol, al costat d'Augusto Pinochet Molina, nét del dictador xilè Augusto Pinochet. Estava casat amb Margarita Gómez Blanco, amb la qual va tenir set fills durant el matrimoni.