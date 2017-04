Esperanza Aguirre dimiteix com a regidora del PP a l´Ajuntament de Madrid

La presidenta i portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciat aquest dilluns que presenta la seva dimissió de tots els seus càrrecs públics per no haver "vigilat" a Ignacio González quan era vicepresident de la Comunitat de Madrid.



Després d'esperar gairebé dos minuts davant els micròfons en silenci esperant que li donessin pas per començar la declaració davant els mitjans i amb la mirada molt emocionada, Aguirre ha començat assenyalant que se sent "traïda" i "enganyada".



Des de la detenció de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González la setmana passada, hi ha hagut molt soroll sobre quan Esperanza Aguirre prendria una decisió sobre el seu futur: el mateix divendres, quan s'esperava l'ingrés a presó de González, els rumors apuntaven que ho faria aquest mateix dia, després de conèixer la decisió del jutge Eloy Velasco.





1?? @EsperanzAguirre: "Ignacio González era una persona de máxima confianza. Me siento engañada y traicionada. No vigilé todo lo que debía". „ PP Comunidad Madrid (@ppmadrid) 24 d´abril de 2017