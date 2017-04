American Airlines suspèn un auxiliar de vol per barallar-se amb un passatger

La companyia aèria nord-americana American Airlines ha suspès un auxiliar de vol després que es publiqués un vídeo a les xarxes socials on apareix dins d'un avió enfrontant-se a un passatger que li recriminava haver colpejat, suposadament, amb un carret de nadó una altra passatgera. La dona, que viatjava amb dos nadons des de San Francisco fins a Dallas, va intentar pujar un carret per a nens a l'avió durant l'embarcament i l'auxiliar de vol es el va agafar i podria haver-la colpejat accidentalment amb ell. Entre llàgrimes, la dona va demanar que li retornessin el carret i va dir als tripulants de cabina que no podien «usar la violència amb nadons», després de la qual cosa l'altre passatger va iniciar-hi un enfrontament verbal.