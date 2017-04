Comicis marcats per les mesures de seguretat

L'amenaça terrorista no va dissuadir els francesos d'anar a votar a la primera volta de les presidencials, marcades per les extraordinàries mesures de seguretat però també per l'interès que va despertar entre els ciutadans. «A diferència d'altres anys, ens han dit que hem de portar l'armilla antibales», va explicar un agent de París. Paral·lelament, els dos gihadistes arrestats dimarts a Marsella per preparar un atemptat imminent van ser imputats i empresonats.