Cues de fins a tres hores a l´estranger per poder votar a les ambaixades

Centenars de milers de francesos van acudir dissabte -per la diferència horària- a les urnes als Estats Units i Canadà, on es va registrar un augment dels votants inscrits i on algunes persones, especialment a Mont-real, van haver d'esperar entre dues i tres hores per dipositar el seu vot. També a Berlín hi va haver llargues cues per votar.

A Canadà, i particularment a Mont-real, els francesos van haver de tenir molta paciència per votar a causa de l'inesperat nombre de persones que es va concentrar en alguns centres de votació, on van haver d'esperar entre dues i tres hores en fila per introduir la seva papereta a les urnes.

Un gran nombre d'usuaris de Twitter va penjar a Internet imatges de les llargues cues a Mont-real, on hi ha inscrits 57.762 votants, gairebé 14.000 més que els registrats per a la primera volta de les eleccions presidencials de 2012, segons dades del consultat de França a Mont-real.

L'increment d'inscripcions per a aquests comicis també es va poder veure a tot Canadà, on el nombre de votants ha passat de 65.000 el 2012 a més de 82.000 aquest any.



Increment del 30 per cent



Mentrestant, als Estats Units hi ha registrats 119.773 francesos amb dret a vot, dels quals 11.242 estan inscrits a Washington, una xifra que suposa un increment del 30% respecte els registrats per a la primera volta de 2012, segons dades de l'ambaixada francesa. Les mesures de seguretat es van reforçar en els 69 centres de votació habilitats als EUA i que inclouen els deu consolats, ubicats a Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, Nova Orleans, Nova York, San Francisco i Washington. Els francesos residents a l'exterior també podien votar per correu, però molts van triar acudir en persona a les urnes.

L'ambaixada de Washington es va transformar dissabte en un autèntic centre de votació amb files de votants, sobres marrons per als vots i cabines amb el blau, blanc i vermell de la bandera francesa, segons va mostrar l'ambaixada en un vídeo a Twitter.