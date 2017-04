Detenen un conductor per atropellar mortalment un home a Magaluf

El conductor d'un vehicle que durant la matinada d'ahir va atropellar mortalment un home a Magaluf va ser detingut per homicidi imprudent i per conduir sota efectes de l'alcohol i de substàncies estupefaents, segons va informar l'Ajuntament de Calvià. L'arrestat, identificat com C.O.R. i que ahir va passar a disposició judicial, és de nacionalitat espanyola i va donar positiu en les proves d'alcohol i drogues, va informar el consistori en un comunicat en el qual va assenyalar que el seu vehicle havia estat vist circulant «d'una forma agressiva» per les carrers de Magaluf abans de l'atropellament.

Pel que fa a la víctima mortal, un estranger d'uns 30 anys, pel que sembla es trobava a la carretera en estat ebri quan es va produir l'atropellament, poc després de les tres de ma matinada, segons l'Ajuntament. La Policia Local es va desplaçar fins al lloc i va trobar el turista en aturada cardíaca. Posteriorment, es va desplaçar una UVI mòbil que li va practicar maniobres de reanimació però no va poder fer res per salvar la vida de la víctima.

A la persona morta no se li va trobar documentació oficial, però finalment ha estat identificat com un turista britànic que havia viatjat fins a Mallorca per passar el cap de setmana.