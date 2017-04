El «dos» d´Interior explicarà la reunió amb el germà de González al Congrés

El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va afirmar que compareixerà al Congrés per explicar la seva reunió el passat març amb Pablo González, germà de l'expresident madrileny Ignacio González, perquè no té «res a amagar». Nieto va afirmar que si el PSOE no demana la seva compareixença a la Cambra Baixa, com va anunciar que farà, ell ho sol·licitarà a petició pròpia i donarà les explicacions que calguin sobre la reunió el passat 8 de març amb Pablo González, que va tenir lloc un dia després, segons el jutge, d'assabentar-se aquest últim que el seu germà estava sent investigat.

«Estic absolutament tranquil, crec que és la meva obligació i crec que en els moments que vivim la societat espanyola necessita que es donin totes les dades que s'hagin de donar sobre qualsevol cosa que pugui impulsar a tenir algun dubte sobre qualsevol tema relacionat amb fets com els que apareixen en aquesta operació», va afirmar.

El secretari d'Estat de Seguretat va afegir que ell no coneixia els fets que s'investigaven en l'operació Lezo perquè estava sota secret i que, si els hagués conegut, «l'últim» que hauria fet «és tenir alguna relació amb la persona investigada». Nieto va dir desconèixer la interlocutòria del jutge Eloy Velasco per la qual va enviar a la presó els germans González, en la qual es parla de la reunió «amb un secretari d'Estat».

Per altra banda, el Govern autonòmic de Cristina Cifuentes es personarà com a acusació particular en el cas que investiga la suposada trama de corrupció al Canal de Isabel II, pel qual està a la presó sense fiança Ignacio González. Cifuentes ha donat ja instruccions a l'Advocacia General de la Comunitat de Madrid per a personar-se en el cas, pas que es donarà en el «moment processal oportú», segons fonts del Govern autonòmic.

La decisió s'adopta tenint en compte el criteri de l'Advocacia General, que posa en relleu que les irregularitats investigades en l'operació Lezo afecten diferents organismes de la Comunitat de Madrid i que d'elles pot derivar-se un perjudici patrimonial.

Per part seva, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que el Ministeri d'Interior «no està per protegir corruptes i pocavergonyes». Iglesias va manifestar que han sabut que Pablo González té «accés directe» al Ministeri d'Interior i que «va intentar subornar alguns funcionaris veneçolans», de manera que «al final sembla que qui cobra de Veneçuela és el PP».



«Són paràsits»

«La trama parasita les institucions. Són paràsits i cal desparasitar la trama», va asseverar Iglesias, que va insistir en la disposició de la seva formació a una possible moció de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. Va indicar que és «una qüestió ètica» i que permetria demostrar que tenen «un govern alternatiu al PP i també un projecte de país alternatiu».

Paral·lelament, la Portaveu del comitè executiu de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, va advertir que, si Cifuentes «és imputada evidentment también haurà de dimitir». Arrimadas va recordar que aquesta és una de les condicions que imposa el seu partit en signar qualsevol pacte de legislatura.