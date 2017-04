Una hostessa va ajudar a aterrar un avió a Palma

Incident aeri. El copilot d'un vol que cobria el trajecte entre Hannover (Alemanya) i Mallorca amb 195 passatgers a bord va patir una indisposició en ple vol a causa d'una baixada de tensió. Una de les tripulants va ocupar el seu lloc i va dur a terme les seves funcions per aconseguir un aterratge sense complicacions a l'illa.

Un avió de la companyia TUIfly volava des de Hannover a Palma amb 195 passatgers a bord quan el copilot va patir una indisposició. No podia seguir als comandaments de l'aparell per una sobtada baixada de la tensió arterial. Una hostessa va ocupar el seu lloc. La dona va col·laborar amb el comandant, participant en les comprovacions prèvies a l'aterratge, i va aconseguir que l'aparell prengués terra amb normalitat a Son Sant Joan. El copilot va ser traslladat a un hospital per ser sotmès a una revisió i va rebre l'alta poc després.

Els fets, donats a conèixer ara per l'Oficina Federal Alemanya per a la Investigació d'Accidents Aeris (BFU, per les seves sigles en alemany), van ocórrer el passat 11 d'octubre. L'avió, un Boeing 737-800, havia sortit de l'aeroport de Hannover amb 195 passatgers i es dirigia a Palma. Quan l'aparell es trobava encara en espai aeri francès, el copilot va anar al bany i es va sentir marejat. Va haver de tombar-se i va ser atès per un metge que anava a bord. El facultatiu va comprovar que tenia la tensió arterial molt baixa.

Ja a terra, el copilot va ser traslladat a un centre sanitari per ser sotmès a un reconeixement mèdic. Després de comprovar que el seu estat era bo, els facultatius li van donar l'alta i l'home va tornar al dia següent a Hannover en un avió de la mateixa companyia, aquesta vegada com a passatger.

Un portaveu de l'aerolínia TUIfly, citat pel diari britànic Daily Mail, va assegurar que aquest tipus de situacions són "extremadament rares" i que en cap moment es va veure compromesa la seguretat del vol. A més, ha afegit que l'hostessa que va col·laborar amb el comandant perquè l'avió aterrés serà recompensada per la seva tasca.

L'incident va ser comunicat a les autoritats de seguretat aèria de diversos països europeus, que no ho consideren greu i no han posat en marxa cap investigació.